شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 27.60 يوم أمس، لكنه ارتد هبوطاً ليحافظ على ثبات الإغلاق اليومي دون هذا المستوى، ويبدأ اليوم بميل هابط ليستقر دون حاجز 26.00 دولار، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، حيث يقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 25.60 الآن، بانتظار تجاوز هذا المستوى للتوجه نحو هدفنا التالي عند 24.60.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 27.60.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 27.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط