شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم الأهم – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الذهب عند الدعم المحوري 1571.20، والذي يمثّل مستوى دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم إشارات التشبع في البيع، مما يقدّم فرص إيجابية لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستويات 1599.10 ثم 1633.60 مبدئياً.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1571.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد