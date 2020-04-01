شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يختبر الدعم الأهم – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقف انخفاض سعر الذهب عند الدعم المحوري 1571.20، والذي يمثّل مستوى دعم القناة الرئيسية الصاعدة الذي يلتقي مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50%، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بتقديم إشارات التشبع في البيع، مما يقدّم فرص إيجابية لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستويات 1599.10 ثم 1633.60 مبدئياً.
وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1571.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1570.00 والمقاومة 1610.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يختبر الدعم الأهم – تحليل - 01-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.