شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يستأنف الانخفاض – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار مقابل الين تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبدأ مهاجمة مستوى 107.68، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن السعر أغلق الشمعة اليومية دون المستوى المذكور ليمهّد الطريق أمام التوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يتواجد عند 106.44.

المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط الثبات دون مستوى 109.20.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.80 والمقاومة 108.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط