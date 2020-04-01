شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني في مسار جانبي – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بين مستويات تصحيح فيبوناتشي 50% و61.8%، ليشكّل السعر مسار جانبي نعتقد بأنه يشكّل نموذج مستطيل إيجابي، مما يعني بأن اختراق مقاومته سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي ليتخطى مستوى 1.2515 ويتجه نحو 1.2777 كهدف إيجابي تالي.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً للفترة القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1.2304 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد