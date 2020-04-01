شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يكمل نموذج إيجابي – تحليل - 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ زوج اليورو مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.0966 بعد محاولة كسره يوم أمس، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر أكمل تشكيل نموذج علم استمراري صاعد بعد اختراق مقاومة القناة الفرعية الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يشكّل حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة.
من هنا، فإننا نرجّح أن نشهد تداولات إيجابية اليوم، والأهداف تبدأ باختراق 1.1067 لتأكيد لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 1.1170 كمحطة تالية، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 1.0966 لاستمرار الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1150
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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