شكرا لقرائتكم خبر عن الوزراء السعودي يقرر تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه الافتراضي الذي عقد أمس الثلاثاء 10 قرارات جديدة أبرزها تشكيل لجنة عليا باسم اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان.

وتتولى هذه اللجنة البت في جميع ما يتصل بتحديد مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، والإشراف والتمكين لقطاع الطاقة المتجددة من إنتاجٍ وتصنيع، وتكون مرجعاً لكل ما يتعلق بذلك من موضوعات، حسب تغريدة على حساب مجلس الوزارء على تويتر.

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وأكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة الماضية عدم وجود أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك وحلفائها، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق النفط.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة القبل الماضية وعمقت خسائرها في ظل المخاوف من تأثير سلبي حاد على الطلب العالمي بسبب فيروس "كورونا".

وانتقدت روسيا "أوبك" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج والدخول في حرب أسعار مما أضر وأخل بالتوازن في سوق الخام.