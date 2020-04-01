شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار من الأعلى له في ستة أسابيع أمام الين في مطلع تداول الشهر والربع الفصلي الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى له منذ 21 من شباط/فبراير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.06% إلى مستويات 107.48 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.54، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.26، بينما حقق الأعلى له عند 107.94.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف بيانات القطاع الصناعي والخدمي للربع الأول مع صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش 10، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8 مقابل 20 في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 3.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت انكماش 44.8 خلال آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 44.8 ومقابل انكماش 47.8 في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجى عن عمل الحكومة اليابانية على حزمة اقتصادية جديدة لحماية الأعمال والوظائف.

Advertisements

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 150 ألف وظيفة مقابل 183 ألف وظيفة مضافة في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 49.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.7 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر انكماش إلى ما قيمته 44.9 مقابل اتساع عند 50.1 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 41.6 مقابل 45.9، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأسبوع الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لنحو 755 ألف ولقي 36,571 شخص مصرعهم في 202 دولة.