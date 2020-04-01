شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض اليورو للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار في أولى جلسات الشهر والربع الفصلي الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى منذ 17 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.13% إلى مستويات 1.1017 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1031 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1006، بينما حقق الأعلى له عند 1.1039.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة للكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.9% في كانون الثاني/يناير، كما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 1.8%، وذلك قبل أن نشهد عن أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات المنطقة صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس انكماشاً إلى 44.0 مقابل اتساع عند 50.4 في شباط/فبراير.

ويأتي وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد توضح اتساع الانكماش إلى 41.1 مقابل 48.7 في شباط/فبراير، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 42.9 مقابل 49.8 في شباط/فبراير.

وصولاً للقراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لألمانيا واقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد توضح اتساع الانكماش إلى 45.6 مقابل 45.7 في ألمانيا ومقابل 48.0 في شباط/فبراير، وأيضا اتساع الانكماش إلى 44.7 مقابل 44.8 في المنطقة ككل ومقابل 49.2، وذلك قبل أن نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح استقراراً عند 7.4% خلال شباط/فبراير.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 150 ألف وظيفة مقابل 183 ألف وظيفة مضافة في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 49.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.7 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر انكماش إلى ما قيمته 44.9 مقابل اتساع عند 50.1 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 41.6 مقابل 45.9، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأسبوع الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لنحو 755 ألف ولقي 36,571 شخص مصرعهم في 202 دولة.