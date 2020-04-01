شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العربي الوطني (1080) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تستمر توقعاتنا بالمزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 19.30 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.00 ومستوى المقاومة 19.30.
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