شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يقفز ارتفاعاً – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كهرباء السعودية (5110) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب قوية بلغت نسبتها 4.60% بما يعادل 0.70 نقطة، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الهابط على المدى القصير، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 17.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 14.34. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.00 ومستوى المقاومة 17.00.

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