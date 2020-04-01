الوطنية يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الوطنية (8300) للجلسة الثانية على التوالي، وسط تأثر السهم باختراق لخط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مدعوماً بتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.99% بما يعادل 2.20 نقطة، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه تصريف تشبعه الشرائي بها.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 19.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 29.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.48 ومستوى المقاومة 27.00.
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