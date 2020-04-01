شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يرتفع وسط الضغط السلبي – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 4.84% بما يعادل 1.00 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير وتأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 23.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 20.00 من جديد استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 23.00.