شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 1.51% بما يعادل 0.30 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ووسط ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.

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لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.68، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 18.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.30 ومستوى المقاومة 21.36.