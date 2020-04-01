شكرا لقرائتكم خبر عن التصنيع يرتفع ببطء – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم التصنيع (2060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف تشبعه البيعي بها، وتعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.99% بما يعادل 0.09 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.14، ليستهدف مستوى الدعم 8.22.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.22 ومستوى المقاومة 10.14.