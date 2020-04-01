شكرا لقرائتكم خبر عن بترورابغ يحاول تعويض بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بترورابغ (2380) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية بها، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.69% بما يعادل 0.28 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 11.00، ليستهدف مستوى الدعم 9.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 12.00.

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