شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار مستوى المقاومة المحوري 16.32، وذلك بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا الارتفاع وسط محاولات السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.89% بما يعادل 0.30 نقطة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 16.32، ليستهدف مستوى الدعم 11.14 من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 18.00.