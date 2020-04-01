شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعاود ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الأهلي (1180) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.36% بما يعادل 0.80 نقطة. Advertisements أمام السهم فرصة جيدة لتحقيق المزيد من الارتفاعات التصحيحية خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 39.20. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 32.00 ومستوى المقاومة 36.95.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعاود ارتفاعه التصحيحي – تحليل صباحي – 01-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.