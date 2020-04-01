شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مطالب من رجال البيزنس لمواجهة تداعيات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل مطالبات ومقترحات رجال البيزنس لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد، وتنوعت تلك المطالبات بين تسهيلات جديدة مثل مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية واستثناء تحرك العاملين خلال ساعات الحظر أو مقترحات بتوسيع مظلة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة لصرف رواتب للعمالة اليومية، وتأتى هذه المطالبات وسط إشادة من رجال الأعمال بالقرارات الحكومية المتخذة سواء لمواجهة فيروس كورونا أو مواجهة تداعياته.

وجاءت أبرز 7 مطالبات لرجال البيزنس، وهى أولا مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية، ثانيا مد العقود مع الجهات الحكومية، ثالثا استثناء العاملين خاصة بقطاعى الأغذية والأدوية من التحرك خلال فترة الحظر، رابعا جدولة الديون المستحقة لشركات الكهرباء والغاز والمياه، خامسا توسيع مظلة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ليشمل العمالة اليومية، سادسا سرعة صرف المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية ومنها صندوق دعم الصادرات، سابعا استثناء الشركات من قرار حد السحب والإيداع بالبنوك.

ومن جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية سرعة صرف مستحقات المصدرين المتأخرة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على التجارة الدولية، ومن ثم على الصادرات المصرية، مشيدا باستجابة الدولة فى رفع خحظر تصدير البقوليات الخضراء.

كما أكد عيسى، على أهمية استثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب، وذلك تجنبا للآثار السلبية الناتجة عنه، وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعى والمقاولات والتصدير، موضحا أن تطبيق القرار سيكون له أضرار كثيرة على القطاعات الاقتصادية المختلفة، والتى تعتمد فى نشاطها على توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، بالإضافة إلى حاجتها لصرف رواتب لعمالة يومية غير منتظمة ليس

فيما قال طه خالد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية طرحت مقترحا على وزير المالية الدكتور محمد معيط، بمد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات، وذلك فى ظل تخفيض ساعات العمل بسبب الحظر، وتأثير تداعيات كورونا على أداء الشركات المالى، مضيفا أن المقترح تضمن سداد جزء من الضريبة لأن الضرائب هى المصدر الأول لإيرادات الموازنة، وفى الوقت نفسه تأكيد على جدية الممول، مع منحه فترة لسداد الجزء المتبقى.

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واتفق معه الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، على مطلب مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى مد فترة التعاقدات الحكومية دون غرامات، بسبب تأثير أحداث كورونا على شحن مكونات الإنتاج للمصانع من الخارج، علاوة على تخفيض الإنتاجية بسبب حظر حركة المواطنين، كما طالب بجدولة الديون المستحقة لشركات الكهرباء والغاز والمياه خلال الفترة الحالية دون غرامات.

وأضاف شعبان، كما نطالب باستثناء حظر المصانع التى تعمل بثلاث ورديات من قرار حظر حركة المواطنين خلال الفترة من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا حتى لا يؤثر ذلك على إنتاجية المصانع، مع إقرار ضوابط لحركة نقل العمال بالتعاون مع الأجهزة الأمنية،بالإضافة إلى مناقشة مقترح توسيع مظلة صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ليشمل العمالة اليومية.

واتفق معه أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، على ضرورة تسهيل حركة عمال المصانع خلال ساعات الحظر خاصة مصانع الأغذية والدواء، مشيرا إلى أن الجمعية أعدت قائمة بالمصانع التى تعمل بثلاث ورديات، وأرسلتها لمحافظ الشرقية لمخاطبة الأجهزة الأمنية للتعاون مع أتوبيسات نقل العمال.

بينما أكد على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، دعم الجمعية لكافة جهود الدولة للتصدى لانتشار فيروس كورونا، مع التأكيد كافة مصانع الجمعية على عدم تسريح أى عمالة خلال الفترة الحالية.