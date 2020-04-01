شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل التداولات على تباين في الأداء مع تباين القطاع الصناعي في أكبر اقتصاديات آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع وأولى جلسات هذا الشهر على تباين في الأداء في مجملها إيجابية مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزلندية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية وانخفض مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية الصين واليابان.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف بيانات القطاع الصناعي والخدمي للربع الأول مع صدور قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 موضحة أسوء أداء لها منذ الرابع الأول من 2013 وذلك مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8 مقابل 20 في الربع الرابع، مع العلم أن التلك القراءات جاءت أفضل من التوقعات

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت انكماش 44.8 خلال آذار/مارس، أسوء من التوقعات ومقابل انكماش 47.8 في شباط/فبراير، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الاقتصاد الياباني عن القلق من أن القطاع الصناعي قد يعكس أداء سيء خلال آذار/مارس، وذلك مع إعلانه عن العمل على حزمة اقتصادية لحماية الأعمال والوظائف.

وجاء ذلك بالتزامن مع كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في 19 من آذار/مارس والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 25 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق إلى 0.25%، ومع أظهر بيانات سوق الإسكان الاسترالي ارتفاع تصاريح البناء بصورة فاقت التوقعات خلال شباط/فبراير، وعقب بيانات التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً خلال آذار/مارس.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات القطاع الصناعي للصين أكبر اقتصاديات آسيا مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً والتي أظهرت اتساعاً إلى ما قيمته 50.1 مقابل انكماش عند 40.3 في شباط/فبراير، متفوقة على التوقعات، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

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وجاء ذلك عقب ساعات من كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) بالأمس عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لشهر آذار/مارس والتي أظهرت اتساعاً في أعقاب أسوء أداء في تاريخها على الإطلاق خلال شباط/فبراير من جراء تداعيات الحجر الصحي والإغلاق الذي اعتمدته الصين مؤخراً ضمن الجهود الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا والذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأسبوع الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لنحو 755 ألف ولقي 36,571 شخص مصرعهم في 202 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.59% ليخسر 8.29 نقطة ويصل إلى المستوى 1,394.75، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.94% ليخسر هو الأخر 177.03 نقطة ويصل إلى المستوى 18,739.98.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.51% ليربح 18.74 نقطة ويصل إلى المستوى 3,704.90، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليربح هو الأخر 5.67 نقطة ويصل إلى المستوى 2,755.96.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.70% ليخسر 166.24 نقطة ويصل إلى المستوى 23,437.24، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.25% ليربح 4.38 نقطة ويصل إلى المستوى 1,759.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 1.19% ليربح 116.35 نقطة ويصل إلى المستوى 9,913.10، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 3.68% ليربح هو الأخر 186.78 نقطة ويصل إلى المستوى 5,263.60.