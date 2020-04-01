شكرا لقرائتكم خبر عن انكماش تنكان الصناعي وتقلص تقلص اتساع تنكان الخدمي في اليابان خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش إلى ما قيمته 10، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8 مقابل ما قيمته 20 في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 3.

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