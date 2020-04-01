شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الكوافير: نرفض طلب أحد أعضاء مجلس الشعب بإغلاق صالونات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية مطالب أحد أعضاء البرلمان بغلق جميع صالونات التجميل والكوافير خلال تلك الفترة لمنع انتشار فيروس كورونا، موضحا أن هناك عدد كبير من العمال فى قطاع التجميل والكوافير فى مصر سواء من أصحاب المحلات أو العمال ولا يمكن توقفهم عن العمل نهائيا وتوقف رواتبهم خاصة وأنهم من الفئه التى تحصل على رواتبها يوميا.

وأضاف الدجوى فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه مع أخذ الاحتياطات اللازمة والحماية من انتشار الفيروس بارتداء الكمامات ومنع الزحام وأخذ المزيد من المسافات بين العمال والزبائن ولكن ضد إغلاق صالونات التجميل والكوافير الذى يعتبر مصدر دخل الملايين من الأسر فى مصر .

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وأشار رئيس شعبة الكوافير، إلى أنه سيتقدم بطلب إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة التجارية لمطالبة الحكومة بتعويض العاملين بقطاع الكوافير بعد توقف الكثير منهم عن العمل ، حيث أن أصحاب المحال يقومون بعمل تكافل ذاتى لمنع تضررهم من انقطاع الرواتب خلال تلك المرحلة.

وكان النائب محمد حمدى دسوقى وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طالب بغلق صالونات التجميل والكوافير خلال الفترة الحالية، لمنع انتقال العدوى وانتشار فيروس كورونا، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة هذا الفيروس المستجد الذى يهدد العالم كله حاليا.

وقال "دسوقى إن صالونات "الحلاقة" الخاصة بالشباب تعمل حاليا في معظم أو كل المحافظات، وذلك أمر خطير على صحة المواطنين، ويشكل خطورة كبيرة لأن استمرارها سيؤدى لانتشار فيروس كورونا وسهلة انتقال العدوى من شخص إلى آخر، مطالبا بغلقها مؤقتا وتشديد الرقابة على جميع المحلات في كافة المحافظات، ومعاقبة أي شخص يخالف القرار لأنه يعرض حياته وحياة أسرته والآخرين للخطر.