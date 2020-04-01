شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الإنمــاء العقارية (ERESCO) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 50 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 40 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 56 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 48 بينما مستوى المقاومة هو 52 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط