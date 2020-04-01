شركة المباني (MABANEE) حني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 634 فلس، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، حيث يلامس السهم
حاليا ما نسبته 38٫2% من مستويات التصحيح لفيبوناتشي لاخر حركة هابطة خلال الفترة من يناير حتى شهر مارس الماضي، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 470 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 670 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 620 بينما مستوى المقاومة هو 637 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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