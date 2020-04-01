شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أسمنت الكويت (KCEM) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الثلاثاء مرتفعا عند مستوى 174 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 180 فلس، وهو ما ضغط على السهم ليغلق منخفضا عند مستوى 160 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 150 فلس كمستوى أول ثم 100 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 154.0 بينما مستوى المقاومة هو 170.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط