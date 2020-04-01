شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية للإستثمار البترولي (GPI) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة لينهي تداولات امس الثلاثاء الماضي عند مستوى 12٫90 فلس، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 14 فلس، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم النفسي عند 10 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14٫50 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 12.7 بينما مستوى المقاومة هو 13.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط