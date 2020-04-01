شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الساحل للتنمية و الاستثمار (COAST) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 27 فلس، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 28٫50 فلس، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي إشارات ذات اهمية، لذلك نتوقع ان يمدد السهم خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 25 فلس كمستوى أول ثم 20 فلس كمستوى ثان،شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 31 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 26.4 بينما مستوى المقاومة هو 28.1 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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