شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 24 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في نطاق ضيق ما بين مستوى 23 ومستوى 25٫50 فلس، ومصحوبا بتدني كميات التداول، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.8 بينما مستوى المقاومة هو 24.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد