شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN)يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى194 فلس، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 204 فلس، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ الأسبوع الماضي، ويقابل هذا المستوى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 196 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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