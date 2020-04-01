شكرا لقرائتكم خبر عن شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية (ALQURAIN)يقترب من مقاومة قوية -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى194 فلس، ليقترب بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 204 فلس، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ الأسبوع الماضي، ويقابل هذا المستوى خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي نتوقع ان يساهم في دفع السهم لأسفل لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 205 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 190 بينما مستوى المقاومة هو 196 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط