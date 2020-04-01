شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للإجارة (NLCS) يخترق هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره ليغلق عند مستوى 0٫595 ريال، مخترقا بذلك هدفه السعري الثاني عند 0٫60 ريال، في ظل استمرار تداول السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا لمستويات قد تصل الى 0٫50 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫65 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.58 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط