شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS)يفشل في الحفاظ على مكاسبه -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق مخفضا عند مستوى 14٫44 ريال وهو أدني مستوى له خلال الجلسة، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 14٫90 ريال، أعلى من مستوى المقاومة الحالي عند 14٫80 ريال، الا انه تراجع مصحوبا استمرار الأداء ا لسلبي لمؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية تراجع السهم لمستوى الدعم 14 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14٫90 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 14.6 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط