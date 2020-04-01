شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5198 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته القوي عند 5400 نقطة، والذي فشل في تجاوزه منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يتراجع مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,145 وبين مستوى المقاومة هو 5,284 نقطة