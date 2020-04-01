شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 01-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 8207 نقطة، لينزلق بذلك اسفل خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، في ظل ارتفاع في كمية التداول، مما يشير الى ان المؤشر قد يواصل تراجعه في الأجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 8000 نقطة كمستوى أول ثم 7700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 8800 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8,138 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 8,269 نقطة