شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الجيزة التجارية: لجان متابعة لحركة السوق استعدادا لموسم رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن الغرفة تتابع بشكل يومى حركة السوق داخل المحافظة من خلال لجان ترصد حركة بيع السلع بالتعاون مع الشعب التجارية ، مشيرا الى أن أسواق مشبعة بالسلع الأساسية ولا يوجد أى رصد لنقص فى سلعة او منتج من المنتجات الرئيسية مثل الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والارز والزيت والمكرونات ، مشيرا الى أن جميع هذه السلع متوفرة وبكميات جيدة .

وأشار ناصر الى ان هذه الاجراءات مستمرة ومتواصلة حتى نهاية فترة الحظر وانتهاء موسم رمضان والذى اوشك على البدء ، موضحا أن جميع الشعب اعلنت استعداتها الكاملة لاستقبال الموسم والجميع بدأ فى تهيئة أوضاعه مع الاجراءات الاحترازية التى بدأت الدولة فى تطبيقها .

وأضاف ناصر فى تصريحات لليوم السابع أنه جارى الاستعدادات الغرفة بإنشاء 5 أسواق تجارية للخضروات والفاكهة والسلع الغذائية مثل الأرز والزيت والمكرونات وذلك بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وذلك لخدمة المواطنين بالمحافظة وتخفيف التكدس على الأسواق الرئيسية.

وأوضح ناصر، أن الأسواق الخمسة سيتم تحديد مواقعها بالتنسيق مع المحافظة، مشيرا إلى انه في الغالب ستكون في مناطق فيصل والعمرانية والمنيب حيث انها تعتبر المناطق الأعلى كثافة سكانية، وأوضح ان الغرض منها هو تقليل نسب التجمعات في الأسواق و منع الاختلاط حفاظا على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا خلال تلك المرحلة.

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و أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن السلع سيتم توفيرها من خلال تلك المنافذ بأسعار مناسبة خاصة وان هناك إقبال كثيف على قطاع الخضروات والفاكهة، موضحا انه يتم التنسيق مع الشعب التجارية لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين والتأكيد مع التجار لعدم منع اي تجمعات او زيادة في الكثافات من المواطنين اثناء شراء السلع.

وكانت الغرفة التجارية بالجيزة برئاسة عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أعلنت تأييدها دعمها لكافة الإجراءات التي تنفذها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لمواجهة ازمة فيروس كورونا.