شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر نيكى ينخفض 1.22% فى بداية التعاملات بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض المؤشر نيكى القياسى، فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء. وتراجع نيكى 1.22 % إلى 18686.12 نقطة في حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.02 % إلى 1388.66 نقطة. Advertisements وانخفض المؤشر نيكى القياسى فى بداية التعاملات فى بورصة طوكيو للأوراق المالية أمس الاثنين. وتراجع نيكى 2.61% إلى 18884.07 نقطة فى حين نزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.84 % إلى 1418.07 نقطة.

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