شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الملابس: توقف المبيعات خلال مارس و30 % تراجعا على "الشتوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة فى اتحاد الصناعات، توقف حركة مبيعات الملابس الجاهزة طوال فترة شهر مارس الجارى، جراء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن إغلاق الموسم الشتوى هذا العام كان على هبوط كبير فى مبيعات قطاع الملابس بنسبة تتخطى 30 % قياسا على الموسم الماضى.

وقال عبد السلام لـ"الخليج 365"، إن شراء الملابس متوقف تماما بنسبة 100 % ولا يوجد بيع، لعدد من الأسباب أهمها أن أولويات المستهلك فى الفترة الحالية ليست لشراء الملابس، والثاني توقيتات إغلاق المحال والثالث غياب المستهلك عن التواجد فى المولات والأماكن التجارية.

وفيما يتعلق بموعد عودة حركة الشراء، يرى عبد السلام أن الموسم هو الأسوأ على القطاع، وأنه لا يمكن التكهن بالفترة التى سيظل عليها الوضع، خاصة وأن الموسم الشتوى خرج بركود حاد، وكذلك مبيعات الأعياد فمثلا كان يقوم المستهلك بالتحضير لشراء ملابس عيد الفطر من منتصف شهر شعبان، لكن فى هذه الظروف فالوضع سيكون مختلف تماما.

وعن رؤيته للموسم الصيفى، توقع رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن يتراجع الطلب على الملابس الصيفى هذا الموسم بنسبة 70 % قياسا على الموسم الماضى، بسبب انعكاسات أزمة كورونا على المستهلك وتراجع القدرات الشرائية.

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وبشأن وضع المصانع خلال الفترة الحالية، أوضح "عبد السلام"، أن عدد غير قليل من مصانع إنتاج الملابس توقفت عن العمل حفاظا على العاملين وخوفا من انتشار العدوى، فى حين يقوم البعض الآخر بالعمل بنصف طاقته لتقليل الكثافات داخل الوحدات الإنتاجية.