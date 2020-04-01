شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 10 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، في حين توقع محللون ارتفاعا بنحو 4.6 مليون برميل.
وأظهرت البيانات الأولية غير الرسمية صعود مخزون البنزين بحوالي 6.1 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات المقطرات بحوالي 4.5 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية التي تؤؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
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