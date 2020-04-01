شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تختتم تعاملات مارس على انخفاض مع تسجيل الداو جونز أكبر خسائر فصلية في 33 عاماً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسات مارس/آذار نتيجة تركيز الأسواق على تطورات جائحة "كورونا" وتأثير على الاقتصاد العالمي والأمريكي، وسجلت "وول ستريت" خسائر شهرية وفصلية.



وأعلن البيت الأبيض في بيان بأن الشعب الأمريكي عليه توقع الأسوأ بشأن كورونا في الأسبوعين المقبلين مشيرا إلى أنه من المتوقع تسجيل عدد وفيات بين 100 ألف و240 ألف حالة لو تم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، ولو لم يتم الحفاظ على ذلك، سيرتفع العدد بشكل كبير.



ولا تزال الولايات المتحدة أعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس والتي سجلت أكثر من 190 ألفاً بينما توفي ما يقرب من أربعة آلاف شخص.



وكشفت بيانات حكومية انخفاض مؤشر كونفرنس بورد" لثقة المستهلكين في أمريكا إلى 120 نقطة في الشهر الجاري من 132.6 نقطة في فبراير/شباط.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 1.9% وأغلق عند 20.48 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر شهرية بنسبة 54.2% وخسائر فصلية بنسبة 66.4%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 21.8 دولار وأقل سعر عند 20.1 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة أقل من 0.1% مغلقا عند 22.74 دولار للبرميل، وسجل الخام خسائر شهرية بنسبة 55% وخسائر فصلية بنسبة 65.5% هي الأكبر منذ عام 1988، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 23.8 دولار وأقل سعر عند 22.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 1.8% (ما يعادل 410 نقاط) إلى 21917 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 13.7% وخسائر فصلية بسنبة 23.2% هي الأكبر منذ عام 1987، وبلغ أعلى مستوى في الجلسة عند 22480 نقطة وأقل مستوى عند 21852 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 74 نقطة) إلى 7700 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 11.2% وخسائر فصلية بنسبة 14.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 7880 نقطة وأقل مستوى عند 7642 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 2584 نقطة، وسجل خسائر شهرية بنسبة 12.5% وخسائر فصلية بنسبة 20%، وبلغ أعلى مستوى عند 2641 نقطة وأقل مستوى عند 2571 نقطة.