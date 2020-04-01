شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للمعدات الصناعية تبرز إمكانيات شاحنات مرسيدس - بنز بالتجربة المباشرة والان نبدء بالتفاصيل

تجربة فريدة من نوعها قدمتها شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية (JIPCO) لعملائها وللإعلاميين لقيادة مجموعة متنوعة الفئات من شاحنات مرسيدس - بنز الجديدة على الطرق الممهدة والوعرة، تحت إشراف فريق متخصص من شركة مرسيدس بنز.

فعلى مدى أسبوع احتضنت الرياض تجارب القيادة التي نظمتها شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية (JIPCO) بهدف التعريف بقوة أداء وتحمل شاحناتها في مختلف ظروف القيادة، مما شكل فرصة مثالية أمام عملاء الشركة والإعلاميين للتعرف عبر التجربة على مزايا وإمكانيات شاحنات مرسيدس - بنز التي جعلتها على هرم صناعة الشاحنات في العالم، وساهمت في انتشارها عالميا وداخل المملكة، بالإضافة لقيام خبراء من مرسيدس - بنز بالتعريف بمنظومة السلامة التي توليها مرسيدس - بنز أهمية قصوى لقائدي المركبات والمستخدمين الآخرين للطريق على حد سواء، وإتاحة الفرصة لتجربة نظام الاستقرار والثبات الإلكتروني على الطرقات أثناء قيادة الشاحنة. بالإضافة إلى تجربة نظام الفرامل الذكي تحت إشراف وقيادة من قبل سائقين معتمدين من دايملر مرسيدس - بنز.

من جهته، قدم هايكو شولزيه، المدير العام لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية شكره لجميع من شارك في تجارب القيادة التي نظمتها الشركة من منطلق الحرص على إبراز الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها شاحنات مرسيدس - بنز في مختلف أجزائها، وخصوصا المتعلقة بالسلامة، كون هذه النقطة لا تقتصر فقط على قائد الشاحنة ولكن على كافة من يستخدم الطريق إلى جانبه، وأكد أن الأصداء والانطباعات الجيدة التي تلقتها الشركة من هذه التجارب سوف تكون دافعا للاستمرار في تنفيذها في مدينة الرياض ومدن أخرى قريبا.