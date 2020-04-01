شكرا لقرائتكم خبر عن الجفالي للمعدات الصناعية تبرز إمكانيات شاحنات مرسيدس - بنز بالتجربة المباشرة والان نبدء بالتفاصيل
فعلى مدى أسبوع احتضنت الرياض تجارب القيادة التي نظمتها شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية (JIPCO) بهدف التعريف بقوة أداء وتحمل شاحناتها في مختلف ظروف القيادة، مما شكل فرصة مثالية أمام عملاء الشركة والإعلاميين للتعرف عبر التجربة على مزايا وإمكانيات شاحنات مرسيدس - بنز التي جعلتها على هرم صناعة الشاحنات في العالم، وساهمت في انتشارها عالميا وداخل المملكة، بالإضافة لقيام خبراء من مرسيدس - بنز بالتعريف بمنظومة السلامة التي توليها مرسيدس - بنز أهمية قصوى لقائدي المركبات والمستخدمين الآخرين للطريق على حد سواء، وإتاحة الفرصة لتجربة نظام الاستقرار والثبات الإلكتروني على الطرقات أثناء قيادة الشاحنة. بالإضافة إلى تجربة نظام الفرامل الذكي تحت إشراف وقيادة من قبل سائقين معتمدين من دايملر مرسيدس - بنز.
من جهته، قدم هايكو شولزيه، المدير العام لشركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للمعدات الصناعية شكره لجميع من شارك في تجارب القيادة التي نظمتها الشركة من منطلق الحرص على إبراز الإمكانيات الهائلة التي تنفرد بها شاحنات مرسيدس - بنز في مختلف أجزائها، وخصوصا المتعلقة بالسلامة، كون هذه النقطة لا تقتصر فقط على قائد الشاحنة ولكن على كافة من يستخدم الطريق إلى جانبه، وأكد أن الأصداء والانطباعات الجيدة التي تلقتها الشركة من هذه التجارب سوف تكون دافعا للاستمرار في تنفيذها في مدينة الرياض ومدن أخرى قريبا.
كانت هذه تفاصيل خبر الجفالي للمعدات الصناعية تبرز إمكانيات شاحنات مرسيدس - بنز بالتجربة المباشرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.