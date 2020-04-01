«اقتصادية دبي»: مخزون السلع الاستهلاكية الاستراتيجي كافٍ



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على كفاية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية للجميع، حيث إنها متوفرة بشكلٍ جيد في كافة متاجر البيع بالتجزئة في الإمارة.

وأهابت «اقتصادية دبي» بالجمهور ضرورة التسوق بمسؤولية وتجنب تكديس الاحتياجات لوجود مخزون كافٍ من مختلف المواد. لافتة إلى أنه يمكن لجميع السكان في الإمارة الاستفسار أو الإبلاغ عن أي غلاء في أسعار البضائع عبر التواصل معها.

وكانت الدائرة قد طمأنت السكان بعدم القلق حول توافر مواد الوقاية والتعقيم الأساسية، مثل أقنعة الوجه والقفازات والمطهرات، نظرًا لوجود مخزون كاف منها لدى محال السوبر ماركت الكبرى في جميع أنحاء البلاد.



غرامات مالية



وفرض قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لاقتصادية دبي غرامات مالية على 3 صيدليات في جميرا والخوانيج ومردف بدبي، لتعمّدها المبالغة في أسعار بيع الكمامات، حيث قامت صيدليتان منها برفع أسعار الكمامات إلى مستويات مبالغ فيها، وعدم إصدار إحداهما فواتير بذلك، بينما كانت المخالفة القانونية التي ارتكبتها الثالثة بيع المعقم بسعر عالٍ دون تحرير فاتورة بالمبيعات.

وكان قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قد تلقى شكاوى من المستهلكين بحق الصيدليات الثلاث، وبعد أن قام الفريق المختص بدراسة كافة التفاصيل ذات الصلة من خلال الحملات التفتيشية، تبين أن الصيدليات المشتكى عليها ارتكبت بالفعل المخالفات المذكورة، لتستحق جرّاء ذلك المخالفات جزاء لانتهاكها قوانين حماية المستهلك المعمول بها في إمارة دبي.

وفي حال تكرار المخالفة، تلجأ اقتصادية دبي إلى مضاعفة قيمة الغرامة المالية، وقد تصل العقوبات إلى حد إغلاق المنشأة التجارية.