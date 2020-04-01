«وول ستريت» تتقلّب على وقع تفاقم تداعيات الوباء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت معظم البورصات العالمية أرباحاً، أمس، مستفيدة من عودة عجلة النشاط التصنيعي الصيني إلى الدوران، بعد توقفها وسط أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث ساهم تحسن أسعار النفط وبيانات تظهر زيادة مفاجئة في حجم الطلب على منتجات المصانع الصينية في تعزيز التوجه التصاعدي، حيث تعود الصين تدريجياً إلى ما يشبه الحياة الطبيعية بعد أشهر من القيود الصارمة التي عزلت ملايين الناس في منازلهم وتسببت بوقف شبه تام للنشاط الاقتصادي.

في «وول ستريت»، عاندت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية، أمس، ضغوط تفاقم تداعيات كورونا، بينما يتجه مؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب أسوأ ربع أول له منذ 1938 في ظل تزايد المؤشرات على حجم الضرر الناجم عن انهيار أسعار النفط وعلى أنشطة الشركات بسبب الفيروس.

وتقلبت المؤشرات الرئيسية بين المنطقتين الخضراء والحمراء، وقبيل الإغلاق كان مؤشر داو جونز متراجعاً 170 نقطة، فيما كان ستاندرد آند بورز متراجعاً 0.8%، وناسداك 0.2%.

وارتفعت الأسهم الأوروبية، لتواصل تسجيل المكاسب التي حققتها في اليوم السابق في وقت يرصد المتعاملون التدابير العالمية للتصدي لتراجع الاقتصاد بسبب الوباء، وسجلت بورصة لندن ارتفاعاً بنسبة 2,4% وفرانكفورت 2,3% وتقدمت بورصة باريس 1,6% وميلانو 1,9% ومدريد 1,8%.

وأغلقت بورصة هونج كونج على ارتفاع بنسبة 1,9%، وسجلت جاكرتا وولينجتون ارتفاعاً 1%، وبومباي ومانيلا ارتفاعاً 3%، وشهدت كل من سنغافورة وسيؤول وبانكوك تحسناً بأكثر من 2%، وارتفعت بورصة شنجهاي 0,1%، لكن بورصة سيدني تراجعت عن المكاسب التي حققتها لتغلق بتراجع 2%، وفي روسيا، ارتفع مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل 2.18%، فيما ارتفع مؤشر «RTS» للأسهم المقومة بالدولار 3.35%.