الربع الأول للنسيان.. «كورونا» يفقد الأسهم المحلية اتزانها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

رضخت أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري، وتحديداً في شهر مارس/ آذار، إلى ضغوط كبرى أبرزها أزمة تفشي وباء كورونا، والهبوط المدوي لأسعار النفط، إلى جانب هبوط البورصات العالمية إلى مستويات قياسية، بسبب الآثار السلبية التي عصفت باقتصادات العالم، ورصد تريليونات الدولارات لحشد الجهود لمحاربة تفشي الوباء الذي محا المكاسب التي حققتها مؤشرات الأسهم خلال السنوات الماضية.

ولم تتفاعل المؤشرات العامة المحلية مع حزمة المحفزات التي أطلقها المصرف المركزي، والحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية، مع تزايد الضغوط البيعية على السوق التي وضعت أسعار الأسهم عند مستويات سعرية متدنية جداً، حيث ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في السوقين فقط، وسط تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 36%، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 26% خلال الربع الأول، متأثرة بالأداء السلبي لجلسات مارس/ آذار.

وشهدت الأسواق سيولة إجمالية بنحو 25 مليار درهم خلال الربع الأول، عبر تداول 15.45 مليار سهم، نفذت في 300 ألف صفقة، وتوزعت السيولة على 14.26 مليار درهم في دبي، و10.75 مليار درهم في أبوظبي.

دبي يفقد 993 نقطة

وفقد مؤشر سوق دبي المالي خلال الربع الأول نحو 993 نقطة، أي بتراجع بلغ 36% تقريباً ليغلق عند مستوى 1771.3 نقطة، متخلياً عن أعلى مستوى له عند 2879.38 نقطة في يناير/ كانون الثاني. وتركزت الضغوط على السوق بشكل كبير خلال مارس، حيث هبط المؤشر العام 31.6% أي بما يعادل 818 نقطة.

ولم يسلم أي من المؤشرات القطاعية في السوق، حيث تراجع «البنوك» 36.4% والعقار 43.3% و«النقل» 39.2% و«السلع» 30% و«الاستثمار» 23.2% و«التأمين» 18% والخدمات 10.8% و«الاتصالات» 5.8%.

وكان للأسهم القيادية الدور الأكبر في الضغط على المؤشر، حيث هبط سهم «الإمارات دبي الوطني» 44.4% ليغلق عند 7.23 درهم، وسط تداولات بقيمة 2.16 مليار درهم، كما تراجع «دبي الإسلامي» 34.6% إلى 3.6 درهم، بتداول 2.75 مليار درهم، ليتصدر الشركات الأكثر تداولاً في السوقين، وتراجع «جي إف إتش» 35.8% إلى 0.539 درهم، بتداول 678.4 مليون درهم، وسجل «أملاك» تراجعاً قوياً بنسبة 49.6% إلى 0.241 درهم، و«مصرف عجمان» 41% إلى 0.548 درهم. وارتفع «بنك المشرق» 2.42% و«السلام السودان» 17.46%.

وهبطت أسهم قطاع العقار بنسبة تتراوح ما بين 25% و64%، حيث تراجع «إعمار العقارية» 44.78% إلى 2.22 درهم، بتداول 2.66 مليار درهم، و«إعمار للتطوير» 44.64% إلى 2.17 درهم، بتداول 361 مليون درهم، و«إعمار مولز» 41.5% إلى 1.07 درهم، بتداول 598.6 مليون درهم. وتراجع «أرابتك» 64% إلى 0.465 درهم، و«ديار» 43.2% و«الاتحاد العقارية» 24% و«داماك» 34.8%.

وتعرض قطاع النقل لضغوط قوية جداً، أفقدت «العربية للطيران» 41% من سعر السهم ليغلق عند 0.951 درهم، بتداول 1.03 مليار درهم، كما تراجع «أرامكس» 36.7% إلى 2.26 درهم، بتداول 788.4 مليون درهم، و«الخليج للملاحة» 47.6% إلى 0.323 درهم. وسجل سهم «سوق دبي المالي» تراجعاً قوياً بنسبة 42.5% إلى 0.558 درهم، بتداول 166.4 مليون سهم، كما تراجع «دبي للاستثمار» 14.62% إلى 1.11 درهم، بتداول 333.6 مليون درهم، وهبط «شعاع كابيتال» 48.2% إلى 0.448 درهم. وفي التأمين، تراجع سهم «أمان» 14.5% إلى 0.36 درهم، و«دار التكافل» 12.62% إلى 0.45 درهم، و«سلامة» 35% إلى 0.39 درهم، فيما ارتفع «تكافل الإمارات» 6.8% و«دبي للتأمين» 5%.

وهبط سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» 32% إلى 0.121 درهم، بتداول 121 مليون درهم، فيما قفز سهم «غلفا للمياه المعدنية» 56% إلى 12.15 درهم، بتداول 56 مليون درهم.

وتراجع سهم «دو» 5.8% إلى 5.2 درهم، بتداول 197 مليون درهم، وتراجع «أمانات» 21% إلى 0.65 درهم و«تبريد» 1% إلى 1.9 درهم.

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أبوظبي يتراجع 1341 نقطة

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول 2020 على تراجع قوي بلغ 26.4%، أي بما يعادل 1341 نقطة، ليغلق عند مستوى 3734.68 نقطة، متراجعاً من أعلى مستوى له عند 5256.06 نقطة، فيما فقد المؤشر نحو 1167 نقطة بنحو 23.8% في مارس.

وتصدر «أبوظبي الأول» الشركات الأكثر تداولاً في السوق بنحو 2.73 مليار درهم، ثم «الدار» 1.45 مليار درهم، ثم «اتصالات» 1.43 مليار درهم، ثم «أبوظبي التجاري» 1.4 مليار درهم. وجاء الضغط الأكبر على السوق من مؤشر البنوك الذي هبط 34.2%، كما تراجع العقار 27.75% والاتصالات 14.3% والطاقة 25% والصناعة 16.6% والخدمات 10.3% والاستثمار والخدمات المالية 10.3%، فيما ارتفع الخدمات 46%، والتأمين 1.7%.

وتراجع سهم «أبوظبي الأول» الأكبر وزناً في سوق أبوظبي بنسبة 36.35% إلى 9.65 درهم، بتداول 2.73 مليار درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 41.54% إلى 4.63 درهم، بتداول 1.41 مليار درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 26% إلى 3.99 درهم، بتداول 765 مليون درهم، وتراجع «الشارقة الإسلامي» 20.3% إلى 0.98 درهم و«بنك الاستثمار» 41.7% إلى 0.53 درهم. وارتفع سهمان في قطاع البنوك، هما «الفجيرة الوطني» 2.68%، و«أم القيوين الوطني» 5.26%.

وهبط سهم «اتصالات» 14.3% ليغلق عند 14.02 درهم، وسط تداولات بقيمة 1.43 مليار درهم.

وسجل سهم «العالمية القابضة» أكبر نسبة ارتفاع سعري خلال الربع الأول بنسبة 132.6% ليغلق عند 14.42 درهم، بتداولات بلغت 521 مليون درهم، وارتفع «أم القيوين للاستثمارات» 8.9% إلى 0.98 درهم، فيما تراجع «الواحة كابيتال» 18.5% إلى 0.815 درهم، و«إشراق» 39% إلى 0.197 درهم.

وهبط سهم «الدار العقارية» 28.7% إلى 1.54 درهم، بتداول 1.45 مليار درهم، و«رأس الخيمة العقارية» 14% إلى 0.374 درهم.

وفي قطاع الطاقة، ارتفع سهم «طاقة» وحيداً بنسبة 13.05% إلى 0.589 درهم، فيما تراجع «دانة غاز» 40.56% إلى 0.57 درهم، بتداول 293 مليون درهم، وتراجع «أدنوك للتوزيع» 8.8% إلى 2.7 درهم، بتداول 474 مليون درهم.

وفي التأمين، ارتفع سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» 23% و«رأس الخيمة للتأمين» 14.8% و«العين الأهلية» 12.12%.

تداولات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو التسييل، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع بنحو 1.76 مليار درهم، نتيجة لمشتريات من الأسهم بقيمة 7.4 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 9.16 مليار درهم. وتوزعت محصلة البيع ما بيع 1.41 مليار درهم في أبوظبي، و353 مليون درهم في دبي.

كما سجل الخليجيون محصلة بيعية بقيمة 283 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 2.26 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 2.55 مليار درهم. وسجل المستثمرون المواطنون محصلة شرائية بنحو 1.97 مليار درهم، منها 1.55 مليار درهم في أبوظبي، و 417.6 مليون درهم في دبي، وبلغت مشتريات المواطنين في السوقين نحو 13.46 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 11.5 مليار درهم.

وسجل العرب محصلة شرائية بنحو 80 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بقيمة 1.88 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 1.8 مليار درهم تقريباً. واتجهت المؤسسات نحو التسييل في السوقين، مسجلة محصلة بيعة بنحو 990.7 مليون درهم (459 مليون درهم في أبوظبي، و532 مليون درهم في دبي)، نتيجة لمشتريات بقيمة 14.32 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 15.3 مليار درهم.

وفي المقابل، سجل الأفراد محصلة شرائية بالقيمة نفسها، نتيجة لمشتريات بقيمة 10.69 مليار درهم، ومبيعات بقيمة 9.7 مليار درهم.