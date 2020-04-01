باريس تقترح رفع قيمة حقوق السحب بصندوق النقد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدمت فرنسا بمقترح لمجموعة العشرين، في اجتماع عبر الاتصال الهاتفي، أمس الثلاثاء، لرفع قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي بإضافة 500 مليار دولار لمساعدة الصندوق على توفير الدعم اللازم للدول الأشد فقراً والأكثر تضرراً من تبعات تفشي فيروس كورونا.

وقال وزير مالية فرنسا برونو لو مير في مؤتمر صحفي على الهاتف، إن هذه الخطوة سوف تسهم في توفير آلية دعم سريعة لمواجهة التحديات الصعبة على العديد من الدول الفقيرة خاصة في القارة الإفريقية، وقال إن فرنسا تعتزم كذلك طرح خط تمويل سريع جديد لمساندة خطوط المبادلة بين البنوك المركزية.