شكرا لقرائتكم خبر عن الناقلات الوطنية.. التحديات تخبئ الفرص واستعداد لما بعد «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب:أنور داود

نقلت شركات الطيران الوطنية الأربعة خلال العام الماضي أكثر من 97 مليون مسافر من خلال 441 ألف رحلة مجدولة. بيانات مذهلة تؤشّر على المكانة العالية التي وصلت إليها دولة الإمارات كمركز محوري للطيران في العالم.

أثبتت شركات الطيران الإماراتية، قدرتها على مواجهة التحديات كبيرها وصغيرها على الصعيدين الإقليمي والعالمي؛ حيث نجحت في الخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرات الجيوسياسية والحروب أو تفشي الأمراض السارية خلال السنوات الماضية، وبشكل أقوى من أي وقت مضى، لتصل الآن إلى مكانتها المتقدمة.

واستطاعت شركات الطيران الإماراتية أن تتجاوز التحديات في السنوات الماضية، وتستعيد الأجواء مرة أخرى، وخاصة طيران الإمارات، التي واجهت آلام قيود السفر وتوقف الطلب، بسبب حرب الخليج وأحداث 11 سبتمبر/‏ أيلول أو حتى عند تفشي مرض السارس أو الأزمة المالية في عام 2008، وكانت من بعد تلك المحن تعود للتحليق على ارتفاعات أعلى، والانتقال إلى مصاف الناقلات العالمية.

وفي وقت توقفت فيه المئات من الرحلات اليومية تقوم الناقلات في الوقت الراهن بالاستعداد لمرحلة ما بعد «كورونا»، فالانتعاش المتوقع أن يبدأ مساره من جديد من نهاية إبريل/‏نيسان، سيجلب معه الفرص، ولن تكون هذه الفرص متاحة إلّا لمن هو مستعد لاقتناصها.

الخبرة القوية

وعلى الرغم من التحديات الكبرى التي جلبها تفشي فيروس «كورونا» (كوفيد 19) على شركات الطيران على مستوى العالم، والتي أجبرتها على وقف نحو 90% من أساطيل طائراتها عن الطيران، فإن الخبرة القوية التي يتمتع بها رواد صناع السفر بالدولة، ستمكنهم من تجاوز هذه المحنة، وإن كانت التحديات اليوم غير مسبوقة، بحيث طالت كل مناطق العالم، وبشكل لم يعهده القطاع من قبل.

لقد أصبح قطاع الطيران في دولة الإمارات نموذجاً عالمياً، مع وجود مطارات ذات بنية تحتية متطورة، وشركات طيران مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والعربية للطيران وفلاي دبي، والتي ما زالت تتميز بجودتها.

استراتيجية دعم

وتتبنى الناقلات الوطنية ومطارات الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية في الدولة، استراتيجية قوية لدعم قطاع الطيران، مع المحافظة على أعلى مستويات الأمن والسلامة، في ظل تفشي «كوفيد 19».

واتبعت طيران الإمارات سياسية مرنة للتعامل مع الأزمات تمكنها من الاستخدام الأمثل للأسطول وتخفيض التكاليف التشغيلية، مع المحافظة على جودة المنتج والخدمة التي تقدمها للمسافرين. واستجابة لآخر تطورات تفشي وباء مرض فيروس «كورونا» (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، تتخذ طيران الإمارات خطوات إضافية تتجاوز متطلبات قطاع الطيران والمتطلبات التنظيمية.

إجراءات وجهود

وتأتي إجراءات طيران الإمارات في إطار جهودها الشاملة للتعامل مع أحدث تطورات انتشار وباء «كوفيد-19» عبر العالم، حيث تقوم بتنسيق خطواتها والتعاون مع السلطات الصحية والتنظيمية في دولة الإمارات، بما في ذلك هيئة الصحة بدبي. وتلبي الإجراءات التي تتخذها طيران الإمارات معايير الإرشادات والتوجيهات المحلية والدولية حول الوباء. كما تعمل على إجراء المسح الحراري تدريجياً على ركاب جميع رحلاتها المغادرة من دبي؛ لضمان صحة وسلامة المسافرين.

ولقد أشار سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، في وقت سابق، إلى أن دولة الإمارات تجاوزت بعضاً من أسوأ المواقف والأزمات التي ضربت العالم في السابق، بما في ذلك الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، حيث لم تكن تلك الأزمات إلا فرصة للخروج منها بدروس مستفادة تصقل خبراتنا، وتمكننا من استحداث حلول تعزز من قدرتنا على مواجهة أي موقف صعب بكل القوة والمرونة اللازمة، وأنا على ثقة تامة أن الوضع لن يكون مختلفاً هذه المرة أيضاً، وسوف نبقى متيقظين وعلى أعلى درجات الاستعداد، كما هو الحال على امتداد دولة الإمارات، للتعاطي بكل كفاءة مع أية مستجدات.

استمرارية العمل

وفي رسالة داخلية أخرى، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نحن نبذل قصارى جهدنا لضمان بقاء موظفينا بصحة جيدة، وضمان استمرارية العمل. وعلى أن يواصل الجميع بذل قصارى جهدهم. معاً، سنتجاوز هذا الأمر.

ولفت سموه بقوله: «تأثير كبير طال عمليات طيران الإمارات ودناتا، بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تحول فيروس «كورونا» إلى جائحة. وبعد أسبوع من هذا الإعلان، تغير العالم من حولنا بشكل كبير - مرة أخرى. وأصبحت أوروبا بؤرة القلق الجديدة، وحتى المزيد من البلدان في جميع أنحاء العالم تتخذ إجراءات قوية لاحتواء تفشي المرض وحماية مجتمعاتها. من عمليات الإغلاق الكاملة إلى الحجر الصحي القسري المفروض، والقيود الأكثر صرامة على المسافرين وعمليات شركات الطيران، إلى حظر السفر الكامل. وهذا يشمل التوجيه الأخير لدولة الإمارات بتعليق جميع التأشيرات، باستثناء الدبلوماسية أو ذات الصلة بإكسبو 2020، حتى المقيمون في دولة الإمارات في الخارج حالياً لن يتمكنوا مؤقتاً من العودة، حتى يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات عند نقاط التفتيش على المنافذ لدينا للحد من خطر المزيد من العدوى في الإمارات. هذا يعني أنه يمكننا فقط نقل ركاب الترانزيت في الوقت الحالي».

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الشحن مستمر

وأوضح سموه أنه لا تزال عمليات الشحن هي الإيجابية، حيث لا تزال المدن تتطلب السلع الأساسية. حيث تعمل أقسام الشحن لدينا بجد لتقديم هذه الخدمات الأساسية لعملائنا. وقال سموه إنه أثناء إدارة العمليات اليومية في ظل الاضطرابات الحالية التي تواجه مسافرين وعملياتنا فإننا نخطط أيضاً للمستقبل.

وتوقع سموه العودة إلى تحسن الأعمال بنهاية إبريل، فيما تستمر الناقلة في «إدارة هذه الفترة بعناية، حيث يراقب فريق القيادة عن كثب. ونحن علينا الحفاظ على مواردنا الآن، والتي تشمل الناس والنقد والأصول، حتى نكون مستعدين للانتعاش عندما تعود الأمور إلى نصابها».

طيران الاتحاد

وفي تصريحات تبعث على التفاؤل أيضاً، أكد توني دوجلاس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن الشركة ستنجو من تفشي فيروس «كورونا»، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، (أياتا)، من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني أزمة.

وأشار دوجلاس في فيديو بقوله: «نريد أن نطمئنكم، أنه فيما بعد، حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة». وقال دوجلاس: «تلك أوقات غير مسبوقة»، بينما وصف الوضع بأنه صعب.

تدابير واسعة

وأشار الاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط اتخذت تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف والتخفيف من الآثار المالية المرافقة لأزمة تفشي الفيروس، ولكن نظراً للحظر المفروض على حركة الطيران، إلى جانب القيود الدولية والإقليمية على السفر، تشهد شركات الطيران تراجعاً كبيراً في عائداتها، متخطيةً تدابير احتواء التكاليف الأساسية. وبالنظر إلى متوسط الاحتياطيات النقدية خلال الشهرين الماضيين في المنطقة، يمكن القول إن شركات الطيران تواجه أزمة سيولة تؤثر على استمرارية وجودها.

ويقترح الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تقوم الحكومات بتوفير الدعم المالي المباشر لشركات الطيران والشحن الجوي؛ لتعويضها عن الانخفاض الحاد في الإيرادات والسيولة بسبب قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي فيروس «كورونا» حول العالم. وتقديم القروض وضمانات القروض والدعم لسوق سندات الشركات من قبل الحكومات أو البنوك المركزية والإعفاء الضريبي.



رحلة كل 1.19 دقيقة



نقلت شركات الطيران الوطنية: «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي» خلال عام 2019، نحو 97.1 مليون مسافر، بتراجع طفيف بلغ 1.7% مقارنة مع 98.8 مليون مسافر في عام 2018؛ وذلك وفقاً لمسح ”الخليج 365” على بيانات الشركات.

وسجلت الناقلات الوطنية أداءً قوياً خلال عام 2019؛ وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي أثرت في قطاع سوق الطيران العالمي؛ حيث حافظت الناقلات على أدائها المتميز في خدمة المسافرين.

وشغلت الناقلات الوطنية: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«العربية للطيران»، و«فلاي دبي» نحو 441 ألف رحلة طيران مجدولة خلال العام الماضي 2019؛ وذلك وفقاً لبيانات مؤسسة «أوه إيه جي».

وبلغت أعداد المسافرين الذين نقلتهم طيران الإمارات خلال 2019، نحو 58 مليوناً مقارنة مع 59 مليوناً في عام 2018، وسيّرت الناقلة ما يزيد على 186 ألف رحلة قطعت 885 مليون كم.

واستقر عدد المسافرين عبر الاتحاد للطيران عند 17.5 مليون مسافر خلال العام الماضي، فيما ارتفع معدل إشغال المقاعد إلى 78.7%، مع تراجع القدرة الاستيعابية 6%.

ونقلت العربية للطيران أكثر من 12 مليون مسافر، انطلاقاً من مراكز عملياتها في الإمارات والمغرب ومصر، مسجلة بزيادة 10%، فيما ارتفع عدد المسافرين عبر محطتها الرئيسية 8% إلى 9.93 مليون مسافر، وارتفع معدل إشغال المقاعد ليبلغ 83%.

وبلغ عدد المسافرين الذي نقلتهم «فلاي دبي» خلال العام الماضي نحو 9.6 مليون مسافر، مقارنة مع 11 مليون مسافر في عام 2018؛ بتراجع 12.7%؛ بسبب تعليق العمل بطائرات بوينج 737 ماكس.