«إينـوك» تحـثّ عملاءهـا على استخـدام تطبيـق الدفـع الإلكترونـي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



انسجاماً مع جهود حكومة الإمارات في الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - 19)، تحثّ مجموعة اينوك عملاءها على استخدام منصة ENOCPay للدفع الرقمي التي تُقصي الحاجة لاستخدام النقد، أو البطاقات، بكل أمان وسهولة عبر جميع محطات الخدمة التابعة لها في دولة الإمارات.

وتوفر منصة ENOCPay للعملاء القدرة على التزوّد بالوقود من دون الحاجة لأي تلامس مع أجهزة الدفع، أو موظفي المحطة، ومن دون الحاجة لحمل البطاقات، أو النقود الورقية، أو النزول من المركبة، وذلك من خلال التطبيق الرقمي الذي يمكن تحميله من متاجر App store أو Google Play لإجراء جميع عمليات الدفع في محطات الخدمة، بما فيها متاجر زووم.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: لطالما حرصنا على صحة وسلامة عملائنا كأولوية قصوى في مجموعة إينوك، واليوم نحث العملاء على استخدام تطبيق ENOCPay للحد قدر الإمكان من التلامس غير الضروري، للحفاظ على صحتهم، وصحة أفراد المجتمع كافة. وأضاف: نحن في مجموعة اينوك نولي تدابير الصحة والسلامة أهمية قصوى عبر عملياتنا كافة، وسنواصل اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.

كما تحثّ مجموعة إينوك العملاء أيضاً على الحفاظ على مسافة فيما بينهم لا تقل عن 1.5 متر والاستفادة من مواد التعقيم المتاحة في جميع متاجر زووم.

إضافة إلى ذلك، علّقت «أوتو برو» مؤخراً، خدمات تنظيف المقصورة الداخلية للمركبات، حيث لا يزال بإمكان العملاء الحصول على غسل خارجي للمركبة، أو استخدام خدمة «أوتو واش» الآلية لغسل المركبات.

وضمن جهودها الرامية إلى مواكبة حملة التعقيم على مستوى الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تعمل مجموعة إينوك بشكل دوري على تطهير مقرها الرئيسي ومقرات إقامة الموظفين، وفقاً لأعلى معايير الصحة والسلامة.