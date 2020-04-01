«شمس» تطلق حزمة تسهيلات لدعم المستثمرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أطلقت مدينة الشارقة للإعلام (شمس) حزمة متنوعة من التسهيلات والحسومات، الهادفة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال، اعتماداً على خدماتها الرقمية بنسبة 100%، ودعماً منها لعجلتي الاقتصاد والتنمية في إمارة الشارقة، وتصدياً للتداعيات التي طالت الوضع الاقتصادي العام في ظل الظروف الراهنة.

تماشياً مع التوجيهات العامة التي تنتهجها الإمارات في الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، اطلقت (شمس) الحزمة لدعم اقتصاد الإمارة والدولة، وبناء على التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير بيئة مناسبة لكل المستثمرين ورواد الأعمال، والوصول إلى تنمية مستدامة مزدهرة في الإمارة.

أشار الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، إلى أن الحزمة الجديدة تضم حسم 20% على رسوم الترخيص لباقة التأشيرة الواحدة، وحسما يصل إلى 35% على حزم السنوات المتعددة المختلفة التي توفرها المدينة لكافة الفئات، بجانب حسم على جميع الخدمات المميزة بنسبة 20%، بالإضافة إلى سنة إضافية مجانية عند الاستفادة من باقة التأشيرة الصالحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأفاد المدفع أن (شمس) قامت بتوفير منصة إلكترونية متكاملة، تحتوي جميع الخدمات التي تقدمها، منها خدمة الإيداع النقدي التي تتيح دفع قيمة المعاملات عن بعد، كما أن المنصة تسمح للمتعاملين بإنهاء جميع معاملاتهم ومستنداتهم وأمورهم الإدارية من دون الحاجة للخروج من المنزل، ما يوفر عليهم الوقت والجهد والمال، ويسمح بطبيعة عمل أكثر مرونة وسلاسة، تتناسب والوضع الحالي السائد.

ولفت المدفع إلى أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها المدينة سابقاً، ساهمت في استمرارية الأعمال وعدم انقطاعها، وتطورها ونموها دون التأثر بالظروف المحيطة، وساعدت في التقليل من أي تأثيرات سلبية جانبية، مما دلَّ على فاعلية هذه الخدمات وعكس فائدتها على أرض الواقع.

الجدير بالذكر أن (شمس) تتواصل مع جميع المتعاملين عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، وتزودهم بجميع المعلومات اللازمة وتجيب على الاستفسارات المتعلقة بها كافة.