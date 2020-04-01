«غرفة الشارقة» تنفذ عمليات تعقيم لمبناها الرئيسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة جهودها في تنفيذ عمليات التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية لموظفيها ومتعامليها من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث كثفت الغرفة/ بالتعاون مع شركة الشارقة للبيئة، «بيئة»، مؤخراً، عمليات تعقيم وتطهير المبنى الرئيسي، خصوصاً صالات خدمة العملاء، ومراكز تقديم الخدمات، بالتزامن مع «برنامج التعقيم الوطني»، ودعماً للإجراءات الحثيثة التي اتخذتها الدولة بصورة عامة، وحكومة الشارقة بصورة خاصة، لتفادي فرص انتشار هذا الفيروس، حرصاً على سلامة الجميع.

شملت عمليات التعقيم والتطهير، كل مكاتب مبنى الغرفة، وأدوات العمل، من أجهزة ومعدات مختلفة، وكذلك صالات استقبال المتعاملين والمرافق الداخلية والخارجية المختلفة، مع الاعتماد على استخدام مواد تعقيم ذات كفاءة عالية، فضلاً عن توفير أجهزة التعقيم في أماكن العمل لضمان سلامة الموظفين، والمتعاملين.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، حرص الغرفة على دعم جهود الإمارة في عمليات تنفيذ برنامج التعقيم الوطني، من خلال تسخير كل الإمكانات وتوفير كل ما يلزم للحفاظ على صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين، مشيراً إلى أن العمل المشترك الذي قامت به غرفة الشارقة مع شركة «بيئة» يعكس تكاتف الجهود لجميع الجهات من أجل صحة وسلامة كل أفراد المجتمع، موضحاً أن الشركة عملت على استخدام أفضل معدات التنظيف المتطورة لتعقيم مرافق الغرفة، كما تم توفير كل المستلزمات الوقائية لفرق العمل الداخلية التي لم ينطبق عليها نظام العمل عن بعد لاستمرار عمليات التطهير اليومي، مع اتخاذ كل التدابير الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.

وأشار العوضي إلى أن الغرفة اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية تضمنت استبدال البصمة اليدوية باستخدام البصمة الإلكترونية عبر بطاقات العمل للموظفين، كما تم اعتماد آلية العمل عن بعد الجزئي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، التي تأتي انطلاقاً من حرص سموه الأبوي، واهتمامه بالإنسان على أرض الشارقة، وعنايته الفائقة بموظفي الحكومة، وعائلاتهم، وسعيه الحثيث لتهيئة كل الظروف التي تكفل سلامتهم، وحمايتهم، ووقاية أفراد أسرهم، وكل المحيطين بهم.

وفي إطار الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها غرفة الشارقة، فقد أعلنت مؤخراً، عن اعتماد تصديق المعاملات إلكترونياً، بدلاً من الحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين في مقرها الرئيسي، والفروع التابعة لها، كما عملت على توفير منظومة من الخدمات الإلكترونية الذكية تغطي كل احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، والتي تمكن المستثمرين من إنجاز جميع معاملاتهم عن بُعد بيسر، وسهولة.