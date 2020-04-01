فرنسا ترحّب بنهج «إكسبو 2020» استجابـة للظـروف الاستثنـائيــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: ”الخليج 365”

أشاد أريك لانكييه، رئيس شركة «كوفريكس» والمفوض العام لجناح فرنسا، بالنهج الذي اعتمده منظمو معرض إكسبو 2020 ودولة الإمارات استجابة للظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم. وقال في بيان أمس: «سيكون تجميع كل الدول في مكان واحد لعرض مشترك يشمل كل الابتكارات التي توحدنا ضرورياً أكثر من أي وقت مضى بمجرد أن يكون هذا الوباء وراءنا. وسنظل ملتزمين تماماً بلعب دورنا في جعل المعرض العالمي حدثاً فريداً لا ينسى، يشهده ويقدّره الجميع».

وجمع «إكسبو 2020 دبي» أمس الأول (عن بعد) اللجنة التوجيهية للمعرض العالمي التي تتكون من حوالي ثلاثين دولة مشاركة بما في ذلك فرنسا وممثلين عن المكتب الدولي للمعارض لمناقشة احتمال تأجيل المعرض العالمي الذي كان مقرراً انطلاقه في 20 أكتوبر /تشرين الأول 2020، نظراً للأزمة الصحية العالمية التي تؤثر حالياً في المجتمع الدولي.

وبحثت اللجنة التوجيهية مدى استصواب تأجيل هذا الحدث لمدة عام، حيث أكدت فرنسا من خلال مفوضها العام أنها مستعدة للانضمام إلى توافق الآراء بشأن التأجيل لمدة عام. «وهو مقترح يحمل روح المسؤولية ويهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة الجميع»، وفقاً للبيان الفرنسي.

ويبقى الإجراء المتعلق بهذا التأجيل المحتمل رهن قرار لثلثي الدول الأعضاء في المكتب الدولي للمعارض التي تعد فرنسا عضواً فيه.