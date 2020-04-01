«إمباور» تنجز تعقيم مراكز خدمة العملاء و79 محطة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” نفذت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، حملات واسعة لتعقيم وتطهير منشآتها ومحطاتها ال 79 ومراكز خدمة العملاء التابعة لها في عموم مناطق دبي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي ل «إمباور»، سخرنا كل الموارد في إطار تعزيز الجهود الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، وضمان أعلى مستويات الحماية لجميع أفراده، وبما يظهر التزامنا وتكاتفنا وتضحياتنا من أجل عبور هذه الأزمة، لافتاً إلى أن حملات التعقيم شملت كل محطات المؤسسة ومقرها الرئيسي، ومراكز خدمة عملائها، ومسكن العمال مستهدفة حماية صحتهم وسلامتهم وصحة وسلامة متعاملينا في بيئة صحية وآمنة في كافة الأوقات.

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