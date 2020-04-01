متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * صادقت الجمعية العمومية لشركة «ريم للاستثمار» على توزيع أرباح 14% من رأس المال المدفوع، كما وافقت على شراء الشركة لأسهمها بنسبة لا تتجاوز 10% بقصد إعادة البيع.

* وافقت الجمعية العمومية للبنك التجاري الدولي على مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام البالغ 11.104 مليون درهم؛ لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.

* تجتمع عمومية «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» في 30 إبريل القادم؛ للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضي.

* رفعت عمومية «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» التوزيعات 75% من رأس المال إلى 100% بقيمة 89.78 مليون درهم عن 2019.

* صادقت عمومية «الفجيرة لصناعات البناء» على توزيع أرباح 15% من رأس المال.

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* أعلنت مجموعة السلام القابضة، عن خسائرها المتراكمة بواقع 3 ملايين دينار كويتي، بما يشكل 11.1% من رأس المال.

* أفصحت آن ديجيتال سيرفسس، عن مقدار الخسائر المتراكمة لديها والتي بلغت 63.3 مليون دينار كويتي، بما يشكل 71.5% من رأس المال.

* دعا مجلس إدارة مصرف عجمان، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للمصرف إلكترونياً، يوم 20 إبريل المقبل؛ للنظر في مقترح بشأن تحويل الأرباح المحققة في عام 2019 إلى بند الأرباح المحتجزة والمصادقة عليه. والنظر في قرار إصدار صكوك Teir 1 بمبلغ 150 مليون درهم غير قابلة للتحويل لأسهم.

* أفصحت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان» عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، والتي بلغت 102.6 مليون درهم، تشكل 45% من رأسمالها.

* تناقش الجمعية العمومية لشركة «أملاك للتمويل»، قرار استمرار الشركة في مباشرة نشاطها على الرغم من تجاوز الخسائر المتراكمة نصف رأس مالها؛ وذلك خلال اجتماعها يوم 20 إبريل المقبل.