ارتفاع أسعار المنازل الأمريكية بأقل من التوقعــات خـلال ينايــر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل من التقديرات خلال شهر يناير/‏ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، قبل ظهور أثر فيروس كورونا في سوق العقارات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز- كايس شيلر»، أمس الثلاثاء، ارتفاع أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية بنسبة 3.1% خلال شهر يناير /‏ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، مقابل 2.8% المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف ترتفع بنحو 3.4% خلال نفس الفترة.

وبحسب البيان، فإن متوسط سعر المنزل في ال20 مدينة أمريكية بلغ 218.62 ألف دولار خلال شهر يناير الماضي، أما أسعار المنازل في الولايات المتحدة على الصعيد الوطني، فأظهرت زيادة سنوية في شهر يناير بنحو 3.9%، وهو أعلى من 3.7% المسجلة في الشهر السابق له.